Шишкин оценил шансы «Спартака» в РПЛ

Экс-футболист столичного «Спартака» Роман Шишкин высказался о перспективах «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля проиграли два матча подряд и занимают пятое место в турнирной таблице.

«На сегодняшний день «Спартак» способен занять место не ниже пятого, может побороться за третье. Печально и обидно, но пока что есть, то есть», - приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

В последнем матче чемпионата России «Спартак» потерпел гостевое поражение от «Ростова» со счетом 2:4. В следующем туре «народная команда» сыграет на выезде с «Локомотивом».