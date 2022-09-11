Пресс-служба «Ростова» опубликовала атмосферный промо-ролик к матчу Премьер-лиги против «Спартака». Главным героем стал нападающий команды Николай Комличенко. Он сел на комбайн и отправился собирать урожай.

Напомним, что «Ростов» сыграет против «Спартака» в особенной форме.

Матч девятого тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» стартует 11 сентября в 19:45 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Ростов» в этом чемпионате ещё не проигрывал – у команды четыре ничьи и четыре поражения.