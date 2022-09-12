Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу последних неудач «красно-белых».

- Как отнеслись к поражению «Спартака» в Ростове?

- Мне показалось, что «Спартак» не отошел от поражения от «Зенита». Это было видно. Если до матча с питерцами команда находилась в оптимальном состоянии, была уверена в себе, то после поражения от команды Семака уверенность пропала. До забитого гола в ворота «Ростова» «Спартак» играл нормально, но потом встал. Плюс травмированные игроки основы, которых набралось уже много, тоже влияют. Ну и играли с отличным соперником. У ростовчан есть свой рисунок, игровой почерк, комбинационная игра. В этом большая заслуга Карпина. Когда он уходил в сборную, и с командой работали другие тренеры, то она так ярко не играла. Становилась как все середняки, без изюминки. А Карпин вернулся, и все встало на свои места. Видно, что это работа тренера.

- «Ростов» с таким составом и игрой может побороться за тройку? Сейчас команда как раз на третьем месте и пока не проигрывает в чемпионате.

- Сезон еще длинный. Есть ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Краснодар». Но на каком месте ростовчане не оказались бы, на них приятно смотреть. Игра красивая, забивают.

- Второй матч подряд «Спартак» первым забивает, но проигрывает. У команды нет плана Б?

- В матче с «Зенитом» было видно, что гости и до пропущенного мяча, и после полностью контролировали ситуацию. Забитые мячи были делом времени. И во втором тайме все встало на свои места. А вчера все было связано с психологией. Уверенность, которая была у «Спартака» до матча с питерцами, куда-то исчезла. Возможно, после того фиаско игроки сильно расстроились. Поражение на своем поле при большом преимуществе «Зенита» - это психологический удар. Команда пока не отошла от него. Хотя первые минут двадцать пять с «Ростовом» играли нормально, забили красивый мяч, а вот что потом произошло…

- Получается, «Спартак» не умеет сушить игру, когда это необходимо?

- Не сказал бы, что после забитого мяча «Спартак» понесся вперед, забывая об обороне. Играли так же. Но все равно какой-то ступор наступил. Ну и в обороне в последних матчах команда играет откровенно плохо.

- Много вопросов по Рыбусу. Он причастен к трем из четырех голов «Ростова». Онсоответствует уровню «Спартака»?

- Я не сторонник того, чтобы критиковать кого-то одного, потому что футбол – это командная игра. Да, у Рыбуса были ошибки, но оплошности допускают все, кто играет в защите, а это больше половина команды. Самое простое - все свалить на Рыбуса. Сейчас в обороне игра не такая надежная, как была. Хотя физически команда не сбавила. Значит опять вопросы к психологии.

- «Спартак» просел в опорной зоне. Получается, потеря Мартинса стала роковой?

- В этой зоне и Литвинов появлялся. Надо быть готовыми к дисквалификациям и травмам. Умяров считался игроком основного состава, до ошибки с «Динамо» он постоянно играл. Сейчас на этой позиции вышел Денисов. Мне нравится Пруцев, но почему-то игрока обороны Денисова ставят на это место. У Абаскаля свое видение, но пока что-то не то.

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- Абаскаль не настолько опытный специалист и, возможно, еще не попадал в такие сложные ситуации. Он сможет вывести команду из непростой психологической ситуации?

- Он наверняка делает все необходимое, чтобы преодолеть спад, но это больше от футболистов зависит.

- Но тренер должен влиять на психологическое состояние команды.

- Как он может повлиять, если говорит на английском? Даже если переводчик все будет переводить, то нерв не чувствуется. Но мне кажется, что надо просто подождать. Будет следующий тур, в котором надо победить.

- Получается, «Спартаку» надо дотянуть до паузы, до которой два матча?

- Думаю, все будет нормально, потому что команда не может в один миг перестать играть. Травмированные футболисты будут выздоравливать, и все наладится. Другое дело, что у всех была надежда, что в этом сезоне «Спартак» будет бороться за первое место. А сейчас конкуренты уходят все дальше. Очень жалко, потому что догонять всегда сложно. Мне кажется, если команда финиширует в тройке, то все будут довольны.

Елена Григорьевскаяз