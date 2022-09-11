Гацкан: «Это не принципиальный матч для Карпина»

В заключительном матче девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» принимает дома «Спартак». В эфире телеканала «Матч ТВ» вопрос о матче задали легенде ростовской команды - молдавскому игроку Александру Гацкану, который выступал за команду на протяжении одиннадцати лет. Он поделился кратким прогнозом на игру.

- Карпин будет играть вторым номером, от печки, как говорится. Я не думаю, что он пойдет вперед, это не его стиль. Для него это не принципиальная игра, - заявил Гацкан в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следить за событиями матча между «Ростовом» и «Спартаком» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.