Кечинов: «Спартак» не оправился после поражения от «Зенита»

Последним матчем девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала игра между «Ростовом» и «Спартаком». Валерий Кечинов, бывший нападающий московского клуба, поделился своим видением ситуации. Он считает, что неудача в игре с «Зенитом» надломила «Спартак».

- Я считаю, что «Спартак» психологически не справился сегодня после поражения от «Зенита». До матча с «Зенитом» «Спартак» был в оптимальном состоянии - и психологическом, и физическом, поражение негативно повлияло, это было видно. Тот «Спартак» был уверен в своих силах, а сегодня этого не чувствовалось, не проглядывалось, - цитирует Кечинова новостное агентство ТАСС.

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Спартак» примет дома «Локомотив».