«Ростов» и «Спартак» забили ещё по голу

В середине второго тайма домашнего матча девятого тура Премьер-лиги «Ростов» забил очередной гол в ворота «Спартака». Мацей Рыбус неаккуратно боролся против Хорена Байрамяна, после чего арбитр назначил 11-метровый удар. К мячу подошёл Дмитрий Полоз и метко пробил в левую часть ворот, а голкипер не угадал. Счёт стал 4:1.

Вскоре гости долго катали мяч у штрафной, последовал навес в борьбу, и Александр Соболев головой метко пробил в левый нижний угол - 4:2. У «Спартака» не так много времени, чтобы спасти эту игру. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.