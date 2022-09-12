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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой досрочно назвал чемпиона России

 
12 Сентября 2022 • 12:14 Комментировать
Ростов
4:2
Спартак Москва
окончен

Экс-футболист сборной России и столичного «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, кто станет чемпионом Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Спартак» не станет чемпионом! Блин, мы уже в первом туре говорим, кто будет первым! И это «Зенит», елки-палки. Что тут говорить?» - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

По итогам девяти туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив с 23 набранными очками занимает первое место в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя составляет три балла.

В десятом туре питерцы на выезде сыграют против московского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой
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