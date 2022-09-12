Ветеран «Спартака» назвал провальным трансфер Рыбуса

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов дал оценку выступлениям польского защитника Мацея Рыбуса за «красно-белых». Футболист перешел в «народную команду» из «Локомотива», подписав двухлетний трудовой договор.

«Игра Рыбуса? Можем сказать, что это провальный трансфер», - приводятся слова ветерана на страницах Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мацей принял участие в пяти матчах за «красно-белых», забил гол и сделал результативную передачу.

По итогам девяти туров московская команда набрала 16 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.