​«Спартак» поднялся в турнирной таблице РПЛ, хотя проиграл

«Спартак» потерпел второе подряд поражение в чемпионате России. Команда Гильермо Абаскаля уступила в гостях у «Ростова» с результатом 2:4.

Любопытно, что «красно-белые» по итогам проигранного матча поднялись в турнирной таблице Премьер-лиги на одну строчку. Всё дело в том, что согласно регламенту положение команд при равенстве очков определяется по личным встречам. «Ростов» обыграл «Спартак» и поднялся на третье место, и теперь по 16 очков имеют не четыре команды. «Спартак» опережает «Динамо» и «Сочи» по личным встречам (у всех команд по 3 очка в играх друг с другом, но у «красно-белых» лучшая разница голов за счёт разгрома сочинцев в августе).

Смотрите полную таблицу РПЛ.