Бывший администратор «Спартака» скептически относится к Мевле

Александр Хаджи, в прошлом исполнявший функции администратора московского «Спартака», скептически оценивает приобретение в лице словенского оборонца Михи Мевли, который перешел в команду в качестве свободного агента.

Хаджи считает, что на такой шаг клуб пошел от отчаяния и отсутствия иных вариантов.

- Мевля мне и в «Зените» не особо нравился. Да, есть у этого игрока хорошие качества, и тем не менее он много ошибается. Плюс возраст, - заявил Хаджи в эфире телеканала Матч ТВ.

Свой следующий матч в чемпионате российской Премьер-лиги «Спартак» проведет в воскресенье, 11 сентября, против «Ростова».