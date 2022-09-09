Норвежский защитник Эль-Абделлауи может стать игроком «Спартака»

Московский «Спартак» не перестает искать пути для усиления состава, в связи с чем москвичи обратили внимание на неожиданную кандидатуру в статусе свободного агента - 30-летний норвежский защитник с совсем не норвежским именем и фамилией - Омар Эль-Абделлауи.

В феврале он вернулся в турецкий «Галатасарай» после того, как какое-то время лечился после трагикомичного инцидента с петардой, но сотрудничество с турецким клубом уже прекратилось и он мог бы присоединиться к «Спартаку». О такой вероятности сообщает издание Sport24.

Любопытно, что на услуги игрока претендовало и московское «Динамо», но в итоге там договорились с Эли Дасой.