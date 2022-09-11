Джикия: «Надо работать и исправляться»

Последним матчем девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала игра между «Ростовом» и «Спартаком». Георгий Джикия, защитник московского клуба, расстроен итогами матча. Он считает, что результаты игры показали - «Спартаку» есть над чем поработать.

- Не хочется сейчас как-то делать акцент на том, что у нас много травмированных и так далее. Надо работать и исправлять ситуацию. Чемпионат еще долгий, впереди 21 тур. Все только впереди, - цитирует слова оборонца издание «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российского чемпионата московский «Спартак» примет в номинальном домашнем матче «Локомотив».