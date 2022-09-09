Дмитрий Комбаров рассказал о своём желании возглавить «Спартак»

Бывший защитник «Спартака», а ныне главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров заявил о своём желании в будущем возглавить московскую команду.

«Для этого надо очень хорошо поработать, набраться опыта и пройти определённый путь. Конечно, хотел бы когда-нибудь возглавить «Спартак», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

За «красно-белых» экс-футболист выступал в период с 2010 по 2019 год. Всего в составе «Спартака» защитник провёл 274 матча, забив в них 27 голов и отдав 43 результативные передачи.

Отметим, что в настоящий момент московскую команду возглавляет испанец Гильермо Абаскаль, который младше 35-летнего Комбарова на два года. После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» набрали 16 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «Спартак» проведёт 11 сентября против «Ростова». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.