Юран не верит в то, что «Ростов» может взять медали

Последним матчем девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала игра между «Ростовом» и «Спартаком». Ростовчане пропустили первыми, но затем буквально ошеломили соперника четырьмя голами. После девяти туров «Ростов» остается без поражений. Но, тем не менее, Сергей Юран не верит в то, что «Ростов», как в 2016 году, сможет взять медали.

- Удастся ли «Ростову» претендовать по итогу турнира на медали? Нужно смотреть по их скамейке. Все-таки усталость у команды будет накапливаться, - цитирует Юрана Rusfootball.info.

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Ростов» примет дома «Крылья Советов».