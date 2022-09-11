Абаскаль: «Это поражение похоже на то, что было с «Зенитом».

Последним матчем девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала игра между «Ростовом» и «Спартаком». Гильермо Абаскаль, наставник московского клуба, провел параллели с другим проигранным матчем - против питерского «Зенита». Испанский специалист пообещал принять меры по недопущению повторения таких ситуаций.

- Этот матч был во многом схож с матчем с «Зенитом». Мы доминировали на поле, владели преимуществом, забили гол, но потом что-то случилось. Вместо того, чтобы продолжать и усилить давление, позволили сопернику создать два момента и забить два гола, - заявил Абаскаль в эфире телеканала «Матч Премьер».

В следующем, десятом туре российского чемпионата московский «Спартак» примет в номинальном домашнем матче «Локомотив».