Гаврилов назвал главную проблему «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался относительно результата матча между «Ростовом» и «красно-белыми» в девятом туре чемпионата России. «Народная команда» потерпела поражение на выезде со счетом 2:4.

«Спартак» - нестабильная команда. Они могут у кого-то выиграть и проиграть слабой команде. Запросто может и такое быть, что не догонят уже «Зенит», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.

Для «народной команды» вчерашнее поражение стало вторым подряд. До этого подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле уступили петербургскому «Зениту» со счетом 1:2.

После девяти туров «Спартак» с 16 очками занимает пятое место, отставая от команды Сергея Семака на семь баллов.