Игрок «Ростова»: «Fan ID - больная тема для всех»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о внедрении системы Fan ID в российском футболе. По его мнению, это нововведение пошло не на пользу клубам, ведь стадионы стали намного хуже заполняться.

«Fan ID - больная тема для всех. Сколько сегодня было? 11 тысяч? Без Fan ID было бы 35-40 тысяч. Не знаю, чего добиваются люди, которые сидят сверху», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В рамках девятого тура чемпионата России «Ростов» на домашнем стадионе принимал столичный «Спартак». Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу в результативном матче со счетом 4:2.