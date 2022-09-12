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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Ростова»: «Fan ID - больная тема для всех»

 
12 Сентября 2022 • 06:19 Комментировать
Ростов
4:2
Спартак Москва
окончен

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о внедрении системы Fan ID в российском футболе. По его мнению, это нововведение пошло не на пользу клубам, ведь стадионы стали намного хуже заполняться.

«Fan ID - больная тема для всех. Сколько сегодня было? 11 тысяч? Без Fan ID было бы 35-40 тысяч. Не знаю, чего добиваются люди, которые сидят сверху», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В рамках девятого тура чемпионата России «Ростов» на домашнем стадионе принимал столичный «Спартак». Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу в результативном матче со счетом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов
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