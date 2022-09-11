​Бальде и Николсон не попали в заявку «Спартака» на матч - в клубе назвали причины

В воскресенье вечером «Спартак» будет проводить гостевой матч Премьер-лиги против «Ростова». Даже среди запасных игроков «красно-белых» не оказалось двух форвардов – игру пропустят Кейта Бальде и Шамар Николсон.

В пресс-службе «Спартака» объяснили отсутствие Бальде и Николсона. Сенегалец испытывает недомогание, а ямаец получил небольшое повреждение.

Матч между «Ростовом» и «Спартаком» начнётся в 19:45 по московскому времени. Следить за тем, что будет происходить на поле, можно будет в текстовой трансляции.

«Спартак» попытается нанести «Ростову» первое поражение в нынешнем чемпионате России.