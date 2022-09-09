​В «Спартаке» уже работает новый президент

У «Спартака» появился новый президент. Согласно информации «РБК», Александр Матыцын уже приступил к работе на этой должности. По данным источника, первый вице-президент компании «Лукойл» знакомится с текущим положением дел в клубе и одобряет решения Евгения Мележиков (генеральный директор) и Артёма Реброва (технический координатор).

Напомним, что в августе Леонид Федун вышел из управления клубом – свои акции клуба он продал компании «Лукойл».

В настоящий момент «Спартак» готовится к гостевому поединку чемпионата России против «Ростова». Команды выяснят отношения на футбольном поле в воскресенье, 11 сентября.