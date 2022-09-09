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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Спартаке» уже работает новый президент

 
09 Сентября 2022 • 14:25 Комментировать
Ростов
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Спартак Москва
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11.09 19:45

У «Спартака» появился новый президент. Согласно информации «РБК», Александр Матыцын уже приступил к работе на этой должности. По данным источника, первый вице-президент компании «Лукойл» знакомится с текущим положением дел в клубе и одобряет решения Евгения Мележиков (генеральный директор) и Артёма Реброва (технический координатор).

Напомним, что в августе Леонид Федун вышел из управления клубом – свои акции клуба он продал компании «Лукойл».

В настоящий момент «Спартак» готовится к гостевому поединку чемпионата России против «Ростова». Команды выяснят отношения на футбольном поле в воскресенье, 11 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Матыцын
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РОСТОВ СПАРТАК МОСКВА
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