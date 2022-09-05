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Агент Паоло Фернандеса – о переходе игрока в «Спартак»: «Это будет трудно» эксклюзив

 
05 Сентября 2022 • 23:58 Комментировать
Олимпиакос
...
Волос
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11.09 18:30

Альберто Ботинес, представляющий интересы Паоло Фернандеса, высказался о возможном переходе своего клиента в московский «Спартак».

«Существует ли вероятность, что сделка состоится? Если честно, это будет трудно. За последние дни позиции клубов не поменялись, а времени до конца трансферного окна всё меньше, но переговоры еще ведутся», – рассказал агент 24-летнего атакующего полузащитника в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что греческий «Волос», которому принадлежит Паоло Фернандес, не хочет продавать футболиста в «Спартак» из-за плохих отношений клуба с нынешним наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Волос Трансферы футбола - лето 2022 Гильермо Абаскаль Паоло Фернандес
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