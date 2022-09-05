Альберто Ботинес, представляющий интересы Паоло Фернандеса, высказался о возможном переходе своего клиента в московский «Спартак».

«Существует ли вероятность, что сделка состоится? Если честно, это будет трудно. За последние дни позиции клубов не поменялись, а времени до конца трансферного окна всё меньше, но переговоры еще ведутся», – рассказал агент 24-летнего атакующего полузащитника в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что греческий «Волос», которому принадлежит Паоло Фернандес, не хочет продавать футболиста в «Спартак» из-за плохих отношений клуба с нынешним наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем.