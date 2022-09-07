PR-менеджер «Волоса» Панайотопулос: «Трансфер Фернандеса в «Спартак» ещё возможен»

Менеджер по связям с общественностью «Волоса» Манолис Панайотопулос в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможный переход полузащитника Паоло Фернандеса в московский «Спартак».

«Есть ли какой-то дедлайн по принятию решения? Совершенно точно нет, мы открыты к переговорам до самого конца трансферного окна и я не слышал, чтобы «Спартак» из них выходил, так что трансфер Фернандеса возможен, как в «Спартак», так и в другие клубы. Что же касается информации о большой комиссии агента, то это те детали, которые я не могу комментировать, как и суммы, которые фигурируют в сделке», – заявил Панайотопулос.