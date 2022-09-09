Почему в «Спартаке» ничего не поменяется: Матыцын должен возглавить клуб

«Спартак» до сих пор не объявил имя нового руководителя, но с великой долей вероятности им станет Александр Матыцын. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как это отразится на «красно-белых».

Уже прошло немало времени с объявления о продаже Леонидом Федуном акций «Спартака». Новым собственником клуба стал «Лукойл». Однако до сих пор непонятно, кто будет руководить клубом. В прессе мелькало много имён, но, судя по всему, выбор будет остановлен на Александре Матыцыне. Откровенно говоря, выбор не выглядит очевидным.

На самом деле пока не очень ясна структура управления. Раньше хотя бы на бумаге было понятно: есть генеральный директор для решения оперативных вопросов, есть совет директоров для решения стратегических вопросов, и есть Леонид Федун, который как собственник всегда может сделать что-то сам. Теперь ситуация явно меняется. Сообщалось, что генеральный директор останется, сохранится и совет директоров. При этом всё равно появится ещё один руководитель с каким-то набором полномочий, но в любом случае ещё останется «Лукойл» в виде собственника. То есть схема управления увеличится на одно звено.

Учитывая, что управление в «Спартаке» и в предыдущие годы было не самым оперативным, сейчас можно ждать лишь увеличения времени на принятие каких-то решений.

Пока сложно говорить, какие будут функции у нового управляющего в «Спартаке», но назначение Матыцына точно не выглядит перспективным шагом. Дело в том, что он вообще-то в клубе очень давно. В совет директоров клуба он входит с 2004 года, то есть с момента прихода Леонида Федуна. Некоторые источники и вовсе утверждают, что он был одним из скрытых собственников «красно-белых». При этом каких-то высказываний на футбольную тему от Матыцына найти не представляется возможным.

На входе может получиться странная ситуация. В управлении «Спартака» появится ещё одна ступень между собственником, который теперь к тому же коллективный в лице «Лукойла», а это как минимум означает, что есть ещё круг лиц в самой компании, который будет принимать какие-то решения в отношении «красно-белых». Причём на руководящих должностях в самом клубе останутся те же лица, что были и раньше. Просто вместо Федуна появится Матыцын, у которого явно будет меньше полномочий. В свою очередь сам Матыцын – это выходец из самого «Спартака».

Если суммировать, выглядит не очень перспективно для «Спартака». Вопрос принятия решения станет более громоздким, при этом на руководящих должностях останутся все те же люди, которые были в последние годы. Учитывая же результаты «Спартака», клубу явно нужны изменения, а не стабильность в управлении.

Конечно, в России большие проблемы со спортивными топ-менеджерами. В текущей же кризисной ситуации всё стало ещё сложнее. Однако «Спартаку» уже давно нужен какой-то прогресс, а вместо этого клуб движется к застою.

Конечно, есть вероятность, что на самом деле у Матыцына полно прорывных идей, которые он просто не мог воплотить в жизнь из-за Федуна, однако верится в это с трудом. Остаётся лишь ждать и смотреть, что будет со «Спартаком» дальше. К «красно-белым» можно относиться по-разному, но российскому футболу этот клуб необходим в сильном состоянии.

Роман Андреев