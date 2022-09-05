​«Матч ТВ» покажет ближайший матч «Спартака» бесплатно

С 9 по 11 сентября включительно пройдут матчи девятого тура Российской премьер-лиги. Согласно обнародованной программе, на «Матч ТВ» можно будет посмотреть бесплатно две из восьми игр. В субботу, 10 сентября, федеральный канал будет транслировать матч «Ахмат» - «Пари НН». На следующий же день, 11 сентября, на «Матч ТВ» будет доступна трансляция поединка «Ростов» - «Спартак».

Остальные шесть игр, включая битву между ЦСКА и «Краснодаром», покажет платный канал «Матч Премьер».

После восьми сыгранных туров лидером чемпионата России является «Зенит», который становился чемпионом в каждом из четырёх последних сезонов.