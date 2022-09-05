Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Матч ТВ» покажет ближайший матч «Спартака» бесплатно

 
05 Сентября 2022 • 13:58 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
09.09 20:00

С 9 по 11 сентября включительно пройдут матчи девятого тура Российской премьер-лиги. Согласно обнародованной программе, на «Матч ТВ» можно будет посмотреть бесплатно две из восьми игр. В субботу, 10 сентября, федеральный канал будет транслировать матч «Ахмат» - «Пари НН». На следующий же день, 11 сентября, на «Матч ТВ» будет доступна трансляция поединка «Ростов» - «Спартак».

Остальные шесть игр, включая битву между ЦСКА и «Краснодаром», покажет платный канал «Матч Премьер».

После восьми сыгранных туров лидером чемпионата России является «Зенит», который становился чемпионом в каждом из четырёх последних сезонов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Матч ТВ Ахмат Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.09  20:00 Торпедо Москва ... Ростов
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Сентября
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Уткин раскритиковал «Спартак»
14:29 · Россия. Премьер-лига
Уткин - о голе Ловрена: «Гол осьминога в панике»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Новичок ЦСКА Зделар рассказал, что мог продолжить карьеру в Испании или Италии
14:21 · Россия. Премьер-лига
​Уткин предлагает наказать «Зенит» 1
14:15 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» назвал сроки восстановления Литвинова
14:09 · Россия. Премьер-лига
Новичок ЦСКА Мендес рассказал о своих успехах в изучении русского языка
13:58 · Россия. Премьер-лига
​«Матч ТВ» покажет ближайший матч «Спартака» бесплатно
13:56 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Чухлов: «Бразильцы ревностно относятся к Бакаеву»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Умяров прокомментировал поражение от «Зенита»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, как необходимо было сыграть «Спартаку» против «Зенита»
13:06 · Россия. Премьер-лига
«Урал» пожаловался в ЭСК РФС по поводу не назначенного пенальти в ворота «Динамо»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Болельщик в образе Шуфутинского безостановочно переворачивал календарь во время матча «Пари НН»
12:19 · Кубок России
Дюков назвал недостаток нового формата Кубка России
12:12 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что в матче с «Зенитом» игроков «Спартака» подвела неуверенность в себе 2
12:05 · Россия. Премьер-лига
Семшов рассказал, почему «Спартак» проиграл «Зениту»
Все новости
Рекомендуем