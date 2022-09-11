​Промес и Соболев – в атаке «Спартака» на матч с «Ростовом»

Программу девятого тура чемпионата России в воскресенье вечером будут закрывать «Ростов» и «Спартак». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Селихов, Чернов, Джикия, Рыбус, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Денисов, Промес, Соболев.

«Ростов» и «Спартак» начнут очный матч в 19:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которую проведёт LiveResult.

Отметим, что «Ростов» в этом чемпионате ещё ни разу не проиграл. «Спартак» постарается нанести команде Валерия Карпина первое поражение.