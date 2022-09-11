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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Промес и Соболев – в атаке «Спартака» на матч с «Ростовом»

 
11 Сентября 2022 • 18:34 Комментировать
Ростов
0:0
Спартак Москва
1 3.10 X 3.50 2 2.40
1-й тайм

Программу девятого тура чемпионата России в воскресенье вечером будут закрывать «Ростов» и «Спартак». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Селихов, Чернов, Джикия, Рыбус, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Денисов, Промес, Соболев.

«Ростов» и «Спартак» начнут очный матч в 19:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которую проведёт LiveResult.

Отметим, что «Ростов» в этом чемпионате ещё ни разу не проиграл. «Спартак» постарается нанести команде Валерия Карпина первое поражение.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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РОСТОВ СПАРТАК МОСКВА
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Идет 4 минута Ростов 0:0 Спартак Москва 3.10 3.50 2.40
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