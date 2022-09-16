Комличенко: «Спартак» - не суперпринципиальный соперник для «Ростова»

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о принципиальности матчей против московского «Спартака».

«Спартак» - не суперпринципиальный соперник, на которого настраиваемся больше всего. Мы просто выполняем требования Карпина - и это срабатывает», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

На прошлых выходных «Ростов» встречался со «Спартаком» в матче девятого тура Премьер-лиги. «Жёлто-синие» отпраздновали домашнюю победу со счетом 4:2.

Перед десятым туром «Ростов» занимает третье место в таблице чемпионата России, а «красно-белые» идут на пятой строчке.