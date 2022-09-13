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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Даже Дзюба так себя не вёл» - Колыванов считает, что Соболев «зазвездился»

 
13 Сентября 2022 • 04:39 Комментировать
Ростов
4:2
Спартак Москва
окончен

Бывший нападающий московского «Спартака» Игорь Колыванов обратил внимание на поведение нынешнего форварда московского клуба Александра Соболева, который устроил стычку в матче с «Ростовом», боднув в лицо нападающего соперников Даниила Уткина. Колыванов считает, что Соболев, что называется, «схватил звезду».

- Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой, которой он сейчас не является. Даже Дзюба себя так не вел, а он побольше Соболева наколотил, - цитирует Колыванова «Спорт День за Днем».

В следующем туре российского чемпионата Премьер-лиги московскому «Спартаку» предстоит сразиться с «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Колыванов Александр Соболев
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