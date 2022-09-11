​Карпин как тренер обыгрывал «Спартак» в 6 из 10 матчей

В девятом туре чемпионата России «Ростов» обыграл «Спартак» на своём поле со счётом 4:2. Для Валерия Карпина как для тренера это был десятый матч против «красно-белых». Все эти игры Карпин проводил у руля «Ростова».

В 10 играх «Ростов» Валерия Карпина обыгрывал «Спартак» 6 раз (1:0, 2:1, 4:1, 1:0, 3:2, 4:2). Трижды ростовчане Карпина проигрывали «красно-белым» (0:2, 1:2, 2:3), а ещё одна игра завершилась вничью (2:2).

Напомним, что Валерий Карпин в своё время тренировал «Спартак», а также был генеральным директором московского клуба. Также Карпин представлял «красно-белых» как игрок во времена своей карьеры.