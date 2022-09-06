Рудаков: «Ростов» Карпина может побороться за золото РПЛ»

Голкипер «Ростова» Максим Рудаков, играющий в аренде за «Хонку», похвалил главного тренера «жёлто-синих» Валерия Карпина, который также возглавляет сборную России. По мнению вратаря, экс-наставник московского «Спартака» вполне может привести «Ростов» к золоту РПЛ.

«Его «Ростов» почти без легионеров, с одними русскими, успешно сейчас играет. В тройку попасть точно под силу, а, может, поборются и за золото», – цитирует Рудакова Sport 24.

Напомним, что Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова» в начале 2022 года. Сейчас команда под руководством Валерия идёт на пятом месте в турнирной таблице.