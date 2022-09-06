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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рудаков: «Ростов» Карпина может побороться за золото РПЛ»

 
06 Сентября 2022 • 12:41 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
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11.09 19:45

Голкипер «Ростова» Максим Рудаков, играющий в аренде за «Хонку», похвалил главного тренера «жёлто-синих» Валерия Карпина, который также возглавляет сборную России. По мнению вратаря, экс-наставник московского «Спартака» вполне может привести «Ростов» к золоту РПЛ.

«Его «Ростов» почти без легионеров, с одними русскими, успешно сейчас играет. В тройку попасть точно под силу, а, может, поборются и за золото», – цитирует Рудакова Sport 24.

Напомним, что Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова» в начале 2022 года. Сейчас команда под руководством Валерия идёт на пятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин
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