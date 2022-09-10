Бояринцев считает, что у «Спартака» хорошие шансы добыть очки с «Ростовом»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался в преддверии матча 9-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Ростовом».

«Спартаку» нужно надежно сыграть в защите, а в атаке с помощью неплохих взаимодействий нападающих можно забить. У «красно-белых» есть хорошие шансы увезти очки из Ростова», — цитирует слова Бояринцева «РБ Спорт».

«Ростов» примет на своем поле московский «Спартак» завтра, 11 сентября, в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги, начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.

Отметим, что оба клуба имеют по 16 набранных очков после восьми встреч.