«Ростов» пропустил от «Спартака» и ответил двумя голами

Матч девятого тура Премьер-лиги «Ростов» - «Спартак» обещает быть результативным. В середине первого тайма Куинси Промес в штрафной получил мяч с левого фланга, принял его на грудь и пробил в цель. В ответ Дмитрий Полоз, обыграв Мацея Рыбуса, от полукружия штрафной поразил правый нижний угол ворот противника. Но и это не всё, спустя несколько минут ростовчане забили еще раз. Даниил Уткин со средней дистанции забросил мяч в верхнюю часть ворот, счёт стал 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Ростовчане на эту минуту набирают 19 очков и выходят на третье место в турнирной таблице. «Спартак» (16) делит пятую строчку. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.