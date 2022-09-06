​«Спартак» подтвердил тяжёлую травму у Мартинса

Кристофер Мартинс прошёл дополнительное обследование после травмы, полученной в воскресной битве двух столиц против «Зенита». У футболиста было выявлено тяжёлое мышечное повреждение бедра.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», на восстановление Мартинсу понадобится около трёх месяцев.

Таким образом, снова сыграть за «Спартак» на официальном уровне Кристофер Мартинес сможет лишь весной.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в воскресенье, 11 сентября. Команда Гильермо Абаскаля будет играть в гостях у «Ростова». Обе команды, что интересно, имеют по 16 очков в своих активах.