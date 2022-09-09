В воскресенье «Ростов» на своём поле сыграет против «Спартака» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Команда Валерия Карпина проведёт матч в особенной форме. В нижней части футболок можно будет заметить изображения подсолнухов. Фотографии показала пресс-служба клуба.

При создании этой формы «Ростов» был вдохновлён предстоящим 85-летием Ростовской области. Подсолнух является одним из символов региона.

Стоит отметить, что после игры футболки разыграют на аукционе. Вырученные с продаж средства клуб направит на благотворительность.

Матч Премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» стартует 11 сентября в 19:45 по московскому времени.