Бубнов: «Нет уверенности, что «Спартак» будет в призёрах»

В матче девятого тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде встречался с «Ростовом». «Красно-белые» потерпели поражение со счетом 2:4. Своим мнением по этому результату поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Нет уверенности, что «Спартак» будет в призерах. Пошли сильные соперники - сразу начались поражения. А какие пели дифирамбы! Прочности у «Спартака» не чувствуется», - приводит слова аналитика Sportbox.

Вчерашнее фиаско стало для «красно-белых» вторым подряд в чемпионате России. В восьмом туре «народная команда» на своем поле проиграла петербургскому «Зениту» (1:2).

После девяти туров подопечные Гильермо Абаскаля с 16 баллами занимают пятое место в турнирной таблице.