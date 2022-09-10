Кавазашвили: «Матчи против «Спартака» принципиальные для Карпина»

Бывший голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем поединке против «Ростова» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«Карпин будет стараться доказать, что он достойный тренер. Матчи против «Спартака» для него принципиальные. Но как бы этого ни хотел Валерий Георгиевич, «Спартаку» нужно обыгрывать «Ростов», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Ростов» - «Спартак» состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье, 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Перед этой встречей хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице, а гости идут шестыми.