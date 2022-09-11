Бубнов предсказал, как завершится матч «Спартака» против команды Карпина

Экс-футболист московского «Спартака», а в настоящий момент эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «красно-белыми» и «Ростовом» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«2:1. «Спартак» тяжело играет в Ростове. Не легче будет и на этот раз, ведь «красно-белые» потеряли важных футболистов. Нас ожидает упорная игра, в которой хозяева окажутся сильнее», - приводит слова эксперта Sportbox.

«Ростов» примет «Спартак» на своем стадионе сегодня, 11 сентября. Начало матча – 19:45 по московскому времени. Следить за подробной текстовой трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой команда Валерия Карпина занимает седьмое место в таблице РПЛ, а подопечные Гильермо Абаскаля идут шестыми.