Комличенко стал автором третьего гола «Ростова» в ворота «Спартака»

«Ростов» играет против «Спартака» в матче девятого тура Премьер-лиги и сделал ещё один, третий, шаг к итоговой победе над серьёзным соперником. На 53-й минуте Николай Комличенко по центру продавил оборону и с десятка метров на силу пробил под перекладину. На табло зажглись цифры 3 и 1. Отметим, что снова сработала связка форварда с Даниилом Уткиным, который стал автором голевого паса.

Напомним, что в середине первого тайма счет открыл Куинси Промес, а у ростовчан отличились Дмитрий Полоз и Уткин. В турнирной таблице «Ростов» идет на третьем месте, его соперник - пятый. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.