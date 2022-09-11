​Промес приехал на матч с «Ростовом» в часах за 34 миллиона рублей

В воскресенье вечером «Спартак» проводит гостевой матч Премьер-лиги России против «Ростова». Как сообщает телеграм-канал Modest, нападающий «красно-белых» Куинси Промес приехал на игру в часах Richard Mille RM 35-01. Их стоимость составляет приблизительно 34 миллиона рублей.

Также эксперты из области моды отметили у Промеса сумку Goyard. Чтобы приобрести такую же, нужно раскошелиться на 1,5 тысячи долларов.

Следить за матчем девятого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Ростовчане в чемпионате пока идут без поражений.