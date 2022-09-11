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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Была скованность, но после пропущенного мяча заиграли»

 
11 Сентября 2022 • 23:09 Комментировать
Ростов
4:2
Спартак Москва
окончен

Последним матчем девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала игра между «Ростовом» и «Спартаком». Валерий Карпин, наставник «Ростова», прокомментировал победу своей команды. Он считает, что первый пропущенный гол сыграл на руку его команде.

-  Была скованность. После пропущенного гола раскрепостились и реализовали свои моменты. Нужно было только подсказать кое-какие моменты. Но хотелось бы, чтобы с самого начала играли так, как после первого пропущенного гола, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».  

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Ростов» примет дома «Крылья Советов». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин
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