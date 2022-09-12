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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафельников - о «Спартаке»: «Только таких же мёртвых обыгрывали»

 
12 Сентября 2022 • 10:37 Комментировать
Ростов
4:2
Спартак Москва
окончен

Известный в прошлом теннисист и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением о втором подряд поражении «народной команды» в чемпионате России. В гостевом матче девятого тура подопечные Гильермо Абаскаля на выезде уступили «Ростову» со счетом 2:4.

«Вновь унылое зрелище! А кого вообще «Спартак» обыгрывал? Они побеждали таких же мертвых, как и они. Как только команда попалась посильнее - начались поражения», - приводит слова Кафельникова «Спорт-экспресс».

В предыдущем туре Премьер-лиги «красно-белые» на «Открытие Банк Арене» потерпели поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Кафельников
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