Кафельников - о «Спартаке»: «Только таких же мёртвых обыгрывали»

Известный в прошлом теннисист и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением о втором подряд поражении «народной команды» в чемпионате России. В гостевом матче девятого тура подопечные Гильермо Абаскаля на выезде уступили «Ростову» со счетом 2:4.

«Вновь унылое зрелище! А кого вообще «Спартак» обыгрывал? Они побеждали таких же мертвых, как и они. Как только команда попалась посильнее - начались поражения», - приводит слова Кафельникова «Спорт-экспресс».

В предыдущем туре Премьер-лиги «красно-белые» на «Открытие Банк Арене» потерпели поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2.