Кавазашвили сомневается в победе «Спартака» над «Ростовом»

Бывший голкипер Анзор Кавазашвили высказался в преддверии матча 9-го тура РПЛ «Ростов» - «Спартак».

«Я сомневаюсь в победе «Спартака». Сегодня ждет двойной удар: лично Карпин и довольно неплохой «Ростов», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что этот матч станет для «красно-белых» психологическим, если у «Спартака» победит психология, то команда может добиться успеха.

Игра 9-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» состоится сегодня, 11 сентября, начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией матча вы можете следить на портале LiveResult.Ru.