Хаджи: «В матче «Спартака» с «Ростовом» многое будет зависеть от судейства»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Хаджи поделился своими ожиданиями от ближайшего матча «красно-белых» в Российской премьер-лиге на выезде против «Ростова».

«Думаю, что многое будет зависеть от судейства. В последнем туре в матче «Торпедо» и «Ростова» придумали пенальти, которого по сути не было», – цитирует экс-футболиста «красно-белых» Sport 24.

Напомним, что московский «Спартак» пока идёт на шестом месте в чемпионате России. «Ростов» располагается на одну строчку ниже. У обоих клубов в активе по 16 очков.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» стартует завтра в 19:45 по московскому времени.