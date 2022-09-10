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Мелкадзе — об уходе Федуна из «Спартака»: «Три титула за 18 лет — это мало»

 
10 Сентября 2022 • 11:06 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
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11.09 19:45

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

Напомним, что Мелкадзе является воспитанником московского клуба.

25-летний футболист признался, что изначально не поверил в новость об уходе Федуна, так как ранее он об этом ничего не слышал. Однако форвард согласился с тем, что в период правления бывшего президента «Спартак» должен был выигрывать больше трофеев. 

«Три титула за 18 лет — это мало? Для такой команды, как «Спартак» — да. Мне кажется, там и пять было бы мало. Но он же не футболист. Может быть, он назначал не то руководство», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Федун покинул московский клуб 22 августа нынешнего года, продав свою долю акций «Спартака» компании «Лукойл».

После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 11 сентября, против «Ростова». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Сочи Георгий Мелкадзе
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