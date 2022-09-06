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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник «Оренбурга» Личка признался, что хотел подписать двух игроков «Спартака»

 
06 Сентября 2022 • 11:10 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
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11.09 17:30

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своём желании подписать игроков «Спартака» Руслана Литвинова и Михаила Игнатова в прошлом году.

«Когда мы год назад вышли в РПЛ, я хотел забрать Руслана Литвинова и Михаила Игнатова. Мне они очень нравились, поэтому я тогда сказал об этом нашему спортивному директору. Но в итоге мы остались в ФНЛ, до переговоров дело так и не дошло», — приводит слова Лички «Чемпионат».

Напомним, что в сезоне 2021/2022 стадион «Оренбурга» не смог пройти лицензирование для участия в РПЛ, и команда осталась в ФНЛ.

После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём девять набранных очков. Свой следующий матч подопечные Лички проведут 11 сентября против «Зенита». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Михаил Игнатов Марцел Личка Руслан Литвинов
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