Наставник «Оренбурга» Личка признался, что хотел подписать двух игроков «Спартака»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своём желании подписать игроков «Спартака» Руслана Литвинова и Михаила Игнатова в прошлом году.

«Когда мы год назад вышли в РПЛ, я хотел забрать Руслана Литвинова и Михаила Игнатова. Мне они очень нравились, поэтому я тогда сказал об этом нашему спортивному директору. Но в итоге мы остались в ФНЛ, до переговоров дело так и не дошло», — приводит слова Лички «Чемпионат».

Напомним, что в сезоне 2021/2022 стадион «Оренбурга» не смог пройти лицензирование для участия в РПЛ, и команда осталась в ФНЛ.

После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём девять набранных очков. Свой следующий матч подопечные Лички проведут 11 сентября против «Зенита». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.