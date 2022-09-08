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«Спартак» может вернуться к кандидатуре Кровиновича эксклюзив

 
08 Сентября 2022 • 13:56 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
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11.09 19:45

Московский «Спартак» по-прежнему хочет усилиться полузащитником до конца трансферного окна. После того, как сделка по Пауло Фернандесу застопорилась, «красно-белые» в спешке изучают альтернативные варианты.

По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», клуб может пригласить атакующего полузащитника «Хайдука» Филиппа Кровиновича. Год назад он уже мог оказаться в «Спартаке». На приглашении хорвата тогда настаивал бывший тренер «красно-белых» Руй Витория, но переход в тот момент так и не состоялся.

27-летний Кровинович в новом сезоне отметился одной результативной передачей за «Хайдук» в чемпионате Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хайдук Филип Кровинович
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РОСТОВ СПАРТАК МОСКВА
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