Баженов: «Спартак» будет давить, но «Ростов» выйдет мотивированным

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов высказался в преддверии матча 9-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Ростовом».

«Спартак» будет давить, играть в свою игру, но против команды выйдет мотивированный «Ростов». Будет очень непросто в этом матче», — приводит слова Баженова «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль придумает новое сочетание игроков, которого еще не было в текущем сезоне, будет интересно наблюдать за тем, как «Спартак» станет выглядеть без четырех травмированных игроков основного состава.

«Ростов» примет «Спартак» завтра, 11 сентября, в рамках 9-го тура РПЛ, начало встречи запланировано на 19:45 по мск.