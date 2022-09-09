Зарема Салихова — о переговорах Фудуна и Конте: «То, о чём говорит Гурцкая было в другой стране и с другими людьми»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова агента Тимура Гурцкая, ранее заявившего, что её муж вёл переговоры с известным итальянским тренером Антонио Конте.

Напомним, ранее Гурцкая в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат» рассказал, что Конте потребовал от Федуна 100 миллионов евро на трансферы для того, чтобы вывести «красно-белых» в плей-офф Лиги чемпионов. Президент московского клуба не принял условия итальянца и назначил главным тренером швейцарского специалиста Мурата Якина.

«Бегемот — сказочник. То, о чём говорит Гурцкая с чужих слов, было в другой стране, c другими людьми и другими условиями. А так — всё верно. Ждём новые байки!» — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент Конте возглавляет английский «Тоттенхэм». Ранее он работал в «Ювентусе», «Челси» и миланском «Интере».