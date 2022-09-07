​Назначены судьи на матчи ЦСКА – «Краснодар» и «Ростов» - «Спартак»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи девятого тура Российской премьер-лиги. Разумеется, особое внимание на выходных будет приковано к матчам ЦСКА – «Краснодар» (10 сентября) и «Ростов» - «Спартак» (11 сентября). Оба они могут претендовать на статус центрального.

На битву между ЦСКА и «Краснодаром» назначен арбитр Сергей Иванов. У мониторов ВАР ему помогут Василий Казарцев и Максим Гаврилин.

Что касается поединка между «Ростовом» и «Спартаком», то в поле будет работать Сергей Карасёв. Видеоассистентами будут Кирилл Левников и Валерий Данченко.