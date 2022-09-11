Уткин поблагодарил болельщиков «Ростова» за поддержку

Последним матчем девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала игра между «Ростовом» и «Спартаком». Ростовчане пропустили первыми, но затем буквально ошеломили соперника четырьмя голами. Один из них записал на свой счет полузащитник хозяев Даниил Уткин, который, комментируя итоги игры, поблагодарил за поддержку болельщиков клуба.

- Очень рад победе! Рад тому, что большое количество болельщиков пришло нас поддержать, хочется, конечно, еще побольше!, - цитирует слова игрока издание «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Ростов» примет дома самарские «Крылья Советов», это случится в субботу, 17 сентября.