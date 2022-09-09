Самые дорогие приобретения российских клубов лета-2022

В России завершилось трансферное окно, и пришла пора подводить итоги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называет самые крупные переходы.

Наш рейтинг традиционно подготовлен на основе данных transfermarkt. В этот список не попали игроки, которых летом российские клубы выкупили после аренд. «Спартак» заплатил «Янг Бойз» 6,4 миллиона евро за Кристофера Мартинса, а ЦСКА выложил «Ривер Плейт» 6 миллионов евро за Хорхе Карраскаля.

Виктор Мендес

Куда: ЦСКА

Откуда: «Унион Эспаньола» (Чили)

Стоимость: 2,5 миллиона евро

ЦСКА долго искал опорного полузащитника, а этим летом позиция наконец-то была закрыта. В Москву перебрался футболист сборной Чили. К своим 22 годам у Мендеса 3 матча за главную команду своей страны. При этом ЦСКА стал первым зарубежным клубом для хавбека.

Пока про Мендеса что-то сказать сложно. Он играет мало, так что для выводов время не пришло. Тем не менее есть некоторые моменты, которые позволяют его ценить высоко. Мендес, несмотря на юный возраст, уже примерял капитанскую повязку в своём бывшем клубе, пусть и не на постоянной основе.

Марко Раконьяц

Куда: «Локомотив» Москва

Откуда: «Чукарички» (Сербия)

Стоимость: 2,5 миллиона евро

«Локомотив» о первом приобретении лета объявил ещё по ходу предыдущего сезона. «Железнодорожники» пополнились 22-летним черногорским форвардом. Марко Раконьяца не смутила текущая внешнеполитическая ситуация, и он сменил сербские «Чукарички» на «Локомотив».

В прошлом сезоне 22-летний форвард провёл 26 матчей в чемпионате Сербии и забил 11 голов, сделав ещё 3 голевые передачи. В «Локомотиве» явно рассчитывают на этого высокого (192 см) форварда. Правда, его приобретение ещё весной намекало, что московский клуб может расстаться с кем-то из других иностранных нападающих.

Марио Митай

Куда: «Локомотив» Москва

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Откуда: АЕК (Греция)

Стоимость: 3 миллиона евро

Проблемы с защитниками привели «Локомотив» к довольно скандальному трансферу. За АЕК Митай в общей сложности провёл всего 16 матчей за два неполных сезона. В прошлом и вовсе сыграл две встречи в отборе к Лиге конференций и разок вышел на 12 минут в чемпионате в матче, который ничего уже не значил. Митай выступал за резервную команду, молодёжную сборную Албании. Однако сумма в 3 миллиона евро выглядит довольно внушительной.

Надо не забывать, что фанаты московских клубов специфически относятся к албанцам в принципе, что не добавило ему симпатий. Вдобавок к этому в «Локомотиве» Митаю дали 12-й номер, который ранее негласно был отдан болельщикам. Словом, защитнику придётся очень постараться, чтобы переломить мнение о себе.

Роберто Фернандес

Куда: «Динамо»

Откуда: «Гуарани» (Парагвай)

Стоимость: 3 миллиона евро

«Динамо» в начале сезона осталось без своих центральных защитников: Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна и Роман Евгеньев покинули команду. Латать дыры был призван Роберто Фернандес из Парагвая. Ему летом исполнилось всего 22 года, он играл за молодёжные и юношеские сборные своей страны, но вот за главную команду пока ещё не дебютировал.

По первым турам Фернандес оставляет приятное впечатление. Помимо надёжной игры сзади он полезен у чужих ворот при стандартах. Фернандес уже успел поразить ворота «Крыльев Советов», а «Спартак» спасся лишь благодаря штанге. Кажется, это удачное приобретение для «Динамо».

Лукас Фассон

Куда: «Локомотив»

Откуда: «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)

Стоимость: 3 миллиона евро

Уже в июне «Локомотив» подписал ещё одного легионера. Москвичи отдали 3 миллиона за центрального защитника Лукаса Фассона, который ранее защищал цвета бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Томас Цорн говорил, что «Локомотиву» был нужен левоногий защитник, который может сыграть в центре защиты и на фланге. Фассон идеально подходит под эти требования.

Интересно, что у защитника есть опыт выступления в Чили. Из родного «Сан-Паулу» он бесплатно перебрался в «Ла Серену», но спустя год перешёл как раз в «Атлетико Паранаэнсе» за 1,5 миллиона евро. Теперь же стоимость Фассона выросла в два раза. Защитник высоко котируется в Бразилии, некоторые даже предсказывают ему место в сборной через какое-то время. Тем обиднее, что уже во втором туре Фассон получил травму, которая оставила его без футбола до следующего календарного года.

Даниил Уткин

Куда: «Ростов»

Откуда: «Краснодар»

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Стоимость: 3 миллиона евро

Этот переход выглядит слегка удивительным. Уткин давно себя зарекомендовал как один из самых интересных центральных полузащитников России, а в прошлом сезоне он ещё и стал маэстро штрафных. По слухам, им интересовался ЦСКА, были и другие претенденты. Однако Уткин решил остаться на юге, но покинуть родной «Краснодар», которому принадлежал.

«Ростов» выложил на Уткина 3 миллиона евро. Больше донской клуб платил только за Понтуса Альмквиста, столько же – за Али Сова. «Ростов» крупно потратился и явно делает серьёзную ставку на Уткина. Тем интереснее будет посмотреть, как себя проявит хавбек. Ему уже 22 года, так что пора из подающего надежды становиться настоящим лидером. На старте сезона Уткин отмечается радиоуправляемыми подачами на Комличенко, что стало грозным оружием «Ростова».

Антон Зиньковский

Куда: «Спартак»

Откуда: «Крылья Советов»

Стоимость: 3,2 миллиона евро

«Спартак» продолжает собирать воспитанников «Чертаново», забирая их у «Крыльев Советов». Зимой из Самары в Москву отправился Данил Пруцев, а теперь и Антон Зиньковский. Вингер призван в столице заменить Зелимхана Бакаева, который в статусе свободного агента покинул «красно-белых».

Зиньковский был лучшим ассистентом Премьер-лиги в прошлом сезоне, и многим кажется, что он идеально подходит под комбинационный стиль игры. Правда, «Спартак» в последние годы не отличается ажурным футболом. С другой стороны, Зиньковский может развить своё мастерство передач с такими наконечниками, как Соболев и Николсон. В любом случае вингеру в свои 26 лет пора было переходить в топ-клуб – и вот он шанс, к которому он шёл.

Родриго

Куда: «Зенит»

Откуда: «Сочи»

Стоимость: 3,5 миллиона евро

Этим летом опять остро обсуждается тема связи между «Зенитом» и «Сочи». Южане заняли в прошлом сезоне второе место, и после этого два футболиста перебрались в Санкт-Петербург. Одним из них стал Родриго, который в прошлом сезоне был в числе лучших футболистов на своей позиции в чемпионате. У «Зенита» после отъезда Ярослава Ракицого была проблема в центре обороны, и теперь бразилец её решил.

Стоит, конечно, отметить работу «Сочи». Год назад сочинцы подписали Родриго в качестве свободного агента, а теперь заработали на нем 3,5 миллиона евро. В целом так и должна работать селекция клуба.

Гамид Агаларов

Куда: «Ахмат»

Откуда: «Уфа»

Стоимость: 3,5 миллиона евро

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В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги, но это не уберегло башкирский клуб от вылета. «Уфа» в любом случае была готова продать нападающего, но удивительно, что большого количества предложений не было. По сути, у Гамида Агаларова был выбор между арендой в португальском «Маритиму» и постоянным контрактом в «Ахмате». Форвард выбрал второй вариант.

Агаларов стал вторым в списке самых дорогих приобретений «Ахмата» в истории. Наверное, Андрей Талалаев сможет его правильно встроить в систему, ведь этот тренер умеет работать с игроками. Правда, вряд ли теперь можно ожидать Агаларова в каком-то европейском клубе. Даже в отсутствие возможности выступать в континентальных турнирах игроки предпочитают оставаться в России.

Николас Марчиаль

Куда: «Динамо» Москва

Откуда: «Насьональ» (Уругвай)

Стоимость: 4,2 миллиона евро

Ещё одного центрального защитника «Динамо» также нашло в Южной Америке, но Николаса Марчиаля, в отличие от Фернандеса, «бело-голубые» пригласили из уругвайского «Насьоналя». Он чуть моложе, ему 21 год, и он тоже за свою сборную пока не играет. Причём Марчиаль даже на молодёжном уровне не защищал цвета «селесте».

До «Динамо» Марчиаль в профессиональном футболе провел не так много матчей – всего 65 во всех турнирах. За это время он не отметился ни одним результативным действием, но успел получить две красные карточки, причём обе – в 2022 году. Остается наблюдать, что Марчиаль покажет в России.

Матео Кассьерра

Куда: «Зенит»

Откуда: «Сочи»

Стоимость: 4,5 миллиона евро

«Зенит» летом потерял сразу двоих нападающих – Артём Дзюба не стал продлевать контракт, а Юри Алберто принял решение приостановить своё соглашение и вернуться в Бразилию. На одном Иване Сергееве даже текущий усечённый сезон пройти нельзя, и по этой причине питерцы усилились Матео Кассьеррой из «Сочи». Форвард в прошлом сезоне блеснул в составе южан, забив 14 голов в 23 матчах.

По слухам, Кассьерру звал к себе «Глазго Рейнджерс», но колумбиец предпочёл остаться в России. Для «Сочи» это неплохая с финансовой точки зрения сделка – год назад колумбийца приобрели за 1,2 миллиона евро, а теперь продали более чем в три раза дороже. Кассьерра в дебютном матче за «Зенит» отметился голом в ворота «Спартака» в Суперкубке, и теперь от него ждут в Санкт-Петербурге продолжения.

Роман Андреев