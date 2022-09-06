Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Волос» всё ещё не хочет продавать Фернандеса в «Спартак»

 
06 Сентября 2022 • 10:33 Комментировать
Олимпиакос
...
Волос
1 1.25 X 5.60 2 12.50
11.09 18:30

Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

Ранее агентзаявил, что «Волос» не желает продавать своего футболиста в «Спартак» из-за главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля, который ранее работал в греческом клубе.

«Проблема заключается в «Волосе». Они всё ещё не хотят продавать игрока в «Спартак». Остальные вопросы лучше задать им», — приводит слова Ботинеса «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний испанец провёл за «Волос» три матча, отметившись в них одним забитым голом и одной результативной передачей.  

Портал Transfermarkt оценивает Фернандеса в 600 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Волос Трансферы футбола - лето 2022 Гильермо Абаскаль Паоло Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОЛИМПИАКОС ВОЛОС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
11:05 · Россия. Премьер-лига
Игонин рассказал, за счёт чего «Зенит» победил «Спартак»
10:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» улучшил предложение по трансферу испанского полузащитника
10:48 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» сообщили, что до сих пор не получили деньги от «Норвича» за аренду Норманна
10:44 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Зенит» был на две-три головы выше «Спартака»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Юран оценил игру Промеса в матче с «Зенитом»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Волос» всё ещё не хочет продавать Фернандеса в «Спартак»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Два клуба претендуют на экс-нападающего «Спартака» Зе Луиша
10:26 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Промес - великий, когда надо гонять аутсайдеров»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Ловрен высказался о завершении карьеры в «Зените»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Кутепов высказался о переходе Кокорина в кипрский «Арис»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Наставник сборной Норвегии Сольбаккен признался, что решение отстранить Норманна от национальной команды далось ему легко
09:48 · Россия. Премьер-лига
Ле Таллек заявил о своём желании выступать за сборную России
09:35 · Россия. Премьер-лига
Малком ответил на вопрос, станет ли «Зенит» чемпионом РПЛ
09:32 · Россия. Премьер-лига
Ловрена не удивил уход Дзюбы из «Зенита»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Оренбурга» Личка рассказал, легко ли тренировать «Зенит»
Все новости
Рекомендуем