Агент: «Волос» всё ещё не хочет продавать Фернандеса в «Спартак»

Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

Ранее агентзаявил, что «Волос» не желает продавать своего футболиста в «Спартак» из-за главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля, который ранее работал в греческом клубе.

«Проблема заключается в «Волосе». Они всё ещё не хотят продавать игрока в «Спартак». Остальные вопросы лучше задать им», — приводит слова Ботинеса «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний испанец провёл за «Волос» три матча, отметившись в них одним забитым голом и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает Фернандеса в 600 тысяч евро.